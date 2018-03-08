За год по каналам обязательного медицинского страхования проходит гигантская сумма – 1,7 трлн рублей - большая часть из консолидированных расходов на здравоохранение. И каждый работодатель в России вносит в эту кубышку 5,1% от зарплаты любого сотрудника.



О том, что с системой ОмС в России что-то не так, известно давно. Например, в августе 2017 г. Генпрокуратура никого не удивила, установив, что головной офис фонда неправомерно пустил 45 млн рублей на квартиры и премии для пяти руководителей.

Другая претензия Генпрокуратуры к ФОМС заключалась в том, что фонд отказывается платить подъёмные медработникам, переехавшим в малонаселённые пункты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



Но даже если учесть, что фонд закупил 2,5 млн нефункциональных пластиковых полисов на 542 млн рублей, всё равно сразу и не поймёшь, куда деваются миллиарды. В 2017 г. Счётная палата выяснила любопытную закономерность: тарифы на ряд услуг, оказываемых больницами в рамках системы ОМС, за 12 месяцев выросли на 26–39%. При этом физический объём оказанной медпомощи сократился на 38 млн случаев. При официальной инфляции в 5% день в стационаре государственной больницы подорожал на 25,5% – то есть в 5 раз больше среднего роста цен! Государственные медорганизации оказали услуг по ОМС на 180 млрд рублей.



По сути, создана система, при которой государственными деньгами для государственных же больниц рулит частный посредник, которому выгоден рост числа медицинских услуг и совершенно по барабану их результат для граждан.



Рядовые медики подчас ещё более радикальны: дескать, систему Минздрава вовсе нельзя реформировать, пока она заточена сосать двух тёлок – бюджет и пациента. Её можно только распустить и приватизировать, предложив учреждениям конкурировать и зарабатывать деньги. Вряд ли такая революция уместна в российской провинции, где граждане с зарплатой в 7 тыс. рублей и так ездят к терапевту за 150 километров. Но из больничной палаты систему лучше видно, чем из Дома правительства. А всего за пять лет россияне стали вызывать частную «скорую» в 20 раз чаще.



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