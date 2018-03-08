Милонов о семейном насилии и домогательствах
8 марта 2018, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Виталий Милонов считает, что обсуждаемый сейчас в России закон о харассменте не имеет никакого отношения к защите прав женщин. Это история о попытке продемонстрировать отношение между мужчиной и женщиной как отношения насильственные и не всегда правильные.
Полную версию видеоинтервью главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова с Виталием Милоновым можно посмотреть на Youtube канале "За углом".
Придумали эту тему, к сожалению, феминистки и лесбиянки, авторы этой инициативы – ЛГБТ-сообщества. Проблема в том, что семья – это базис, ячейка общества. А как разбить институт семьи в общественном сознании? Показать семью не как союз любви, а как взаимное насилие. Поэтому сначала пошла тема о насилии в семье, а теперь – новая серия: отношения – это всегда домогательство.
Дискуссия по поводу этого закона должна быть прекращена. В менталитете русского человека насильственные действия над женщиной всегда вызывают негативную реакцию. Да, может быть кавказская пленница, шутки про украденную невесту, но насильничать над женщиной всегда было общественно порицаемым и негативным. Если этот закон будет принят, завтра ни одна девчонка не сможет устроиться на работу: ее будут бояться брать – а вдруг она заявит.
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