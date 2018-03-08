Детский омбудсмен Анна Кузнецова 8 марта рассказала о важности материнства

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила россиянок с Международным женским днём. 8 марта детский омбудсмен рассказала о важности материнства. Сама 36-летняя Анна Кузнецова - многодетная мама. В ее семье растут две дочери и четверо сыновей. Детский омбудсмен - профессиональный психолог. Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

"Дорогие, уважаемые женщины! И сегодня, и завтра, и в ближайшие дни – вы будете много и часто слышать о вашей красоте, о вашей мудрости, о вашем умении любить, о вашей жертвенности, а мне бы хотелось сказать о материнстве.

Ведь всё самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой. Мне хочется сказать об особой миссии материнства. Мы часто говорим, что забота о детях – это забота о нашем будущем. А что же сделать и как правильно об этом будущем позаботиться? Вот для этого нужно услышать маму, услышать женщину.

Я очень хочу, дорогие женщины, дорогие мамы, чтобы вас слышали. Услышать маму – значит услышать будущее!" - сказала Анна Кузнецова в Севастополе в ходе торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню.