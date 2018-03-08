Телеврачи Шубин, Продеус и Гандельман на 8 марта впервые показали своих жен
8 марта 2018, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
В России сегодня отмечают 8 марта - Международный женский день. Соведущие Елены Малышевой врачи, ведущие программы о здоровье на Первом канале Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус накануне праздника поздравили всех телезрительниц с женским днем.
Впервые в программе приняли участие любимые женщины - вторые половинки - этих теле-докторов. Супруга Дмитрия Шубина - Оксана. Семья Шубиных - многодетная. Оксана призналась, что любит своего мужа Дмитрия за то, что мужественный и надежный.
О второй половинке Германа Шаевича Гандельмана Елена Малышева, как она говорила ранее, ничего не известно. Но как-то в программе о полезное еде, Гандельман проговорился: "Рыбу с овощами мне готовит Маша". И вот любимая женщина Германа Шаевича пришла в программу. Доктор говорит, что к ним в дом приходят все их дети. Маша собирает и их с Гандельманом мам. По словам Маши, она "просто любит Геру, ни за что".
Профессора, иммунолога Андрея Продеуса как-то сватали на программе "Давай поженимся". Но доктор так неловко себя чувствовал на этом шоу. Оказывается, у телеведущего есть любимая женщина Ирина. Они вместе уже несколько лет.
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