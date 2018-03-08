Милонов о возможности патриарха Кирилла баллотироваться в президенты

Минувшим летом говорили, что между патриархом и президентом пробежала черная кошка. Когда они были вместе на Валааме, все заметили, что патриарх пытался взять президента за руку, а тот руку отдернул. Даже говорили о том, что патриарх Кирилл, как частное светское лицо, может баллотироваться в президенты.

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Говорили, что Путин был недоволен тем, что патриархия очень резво взялась за то, чтобы возвращать себе церкви. Что касается Санкт-Петербурга, речь шла об Исаакиевском соборе.

Что касается возвращения церковного имущества. Этот процесс идет с 1991 года, и темп возвращения изъятых в свое время церковных объектов в начале 90-х были несравненно больше, чем сейчас. Остались единичные объекты, но почему то они стали полем политическим борьбы людей, которые не имеют к этому ни малейшего отношения, когда люди, не являющиеся членами церкви, не являющиеся даже верующими, начинают рассуждать, нужен верующим храм или не нужен?

А патриарх прежде всего монах, светская жизнь для него недопустима. Он первый среди равных епископов, он епископ церкви, хотя и первый. поэтому сама мысль о возможном участии патриарха в политической борьбе - невозможна.