Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем и прочитал стихи Андрея Дементьева.

В своем обращении Президент подчеркнул, что 8 марта – это еще один повод восхититься женской красотой и нежностью, сказать женщинам об огромном уважении к ним. «Ведь только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером», - сказал Путин.

Глава государства особо отметил труд матерей и добавил, что женскому образу посвящено множество литературных произведений. И прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».

Президент завершил поздравление словами: «Будьте любимы и счастливы!», пишет ТАСС.