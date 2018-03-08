Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
8 марта 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем и прочитал стихи Андрея Дементьева.
В своем обращении Президент подчеркнул, что 8 марта – это еще один повод восхититься женской красотой и нежностью, сказать женщинам об огромном уважении к ним. «Ведь только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером», - сказал Путин.
Глава государства особо отметил труд матерей и добавил, что женскому образу посвящено множество литературных произведений. И прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны».
Президент завершил поздравление словами: «Будьте любимы и счастливы!», пишет ТАСС.
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