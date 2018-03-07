Видео, как инспектор оштрафовал своего коллегу за нарушение ПДД
7 марта 2018, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Киргизии сотрудник дорожной милиции составил протокол о нарушении ПДД на своего напарника. Видео с действиями инспекторов появилось в Сети. Причиной послужила припаркованная в неположенном месте их служебная автомашина.
Инцидент произошел в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области республики. Следовать букве закона и оштрафовать коллегу правоохранителя вынудил проходящий мимо гражданин. Мужчина заметил, что машина экипажа припаркована в неположенном месте и решил проявить активную гражданскую позицию.
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