Видео, как инспектор оштрафовал своего коллегу за нарушение ПДД

В Киргизии сотрудник дорожной милиции составил протокол о нарушении ПДД на своего напарника. Видео с действиями инспекторов появилось в Сети. Причиной послужила припаркованная в неположенном месте их служебная автомашина.

Инцидент произошел в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области республики. Следовать букве закона и оштрафовать коллегу правоохранителя вынудил проходящий мимо гражданин. Мужчина заметил, что машина экипажа припаркована в неположенном месте и решил проявить активную гражданскую позицию.