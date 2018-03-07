Шойгу пожелал женщинам «вселенской эпидемии любви»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе праздничного концерта в Театре Российской армии поздравил женщин-военнослужащих с праздником весны и вручил им ведомственные награды в преддверии Международного женского дня.

"Поздравляя вас, я хотел бы пожелать не просто любви. Не так давно кто-то из ученых сказал, что любовь — это болезнь. Я бы хотел, чтобы это была не просто болезнь, а вселенская эпидемия, чтобы вам признавались в любви ваши дети и внуки, ваши близкие и друзья, признавались не по случаю, а потому, что они вас действительно любят и уважают", — подчеркнул Шойгу. Министр добавил, что для россиян традиционно 8 марта является началом весны, когда природа оживает. В этот день все россияне понимают, какую ценность в их жизни играют женщины: мамы, бабушки, сестры и жены.