Выступать в качестве кандидата в президента страны – это значит, что ты считаешь себя лучше остальных кандидатов, что естественно для любого политического участия. Я искренне считаю, что ядерный чемоданчик надо доверить только такому человеку. Когда мы говорим о главнокомандующем, о человеке, который отвечает за самую большую страну в мире, самую сложную, не такую, как все остальные, то иногда страшно становится, а кто, кроме него? И это большая проблема.

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Сама Ксения Анатольевна прекрасно понимает, что президентом ей не бывать. Скорее она расценивает себя в качестве нового ведущего нового политического шоу. Ей без разницы, либо судить-рядить у костра кроликоподобных участников Дома-2, либо сидеть на политических дебатах, для нее это все едино, все несерьезно. Недавно она с задранной юбкой пошло выплясывала на кокаиновых вечеринках Москвы, я не говорю про нее лично, нюхала она или не нюхала, это меня не касается. Но эти эпатажные выходки с больным СПИДом гомосексуалистом Антоном Красовским были еще вчера. А сегодня она кандидат в президенты.

Человеку свойственно анализировать и переживать, признание собственных ошибок является ключом к саморазвитию. Ксения ошибки не признает, у нее эпатаж, в амплуа политической чучундры она пребывает давно. Видимо, сказывается то, что в отличие от нас, выросших в голодном Петербурге в 90-х людей, которые, как у Цоя «если уж есть в кармане пачка сигарет, не так уж все плохо», у нее этого не было. Она не проходила ни через нищету, ни через бедность, ни через голод, она не жила жизнью России.

Я знал мэра Собчака, но практически не имел с ним личных контактов. Но когда он перестал быть мэром, мы с ним много общались. Я видел, как в его офис врывался ОМОН, чтобы его арестовать.

Благодаря Владимиру Владимировичу Путину была восстановлена справедливость, и Анатолий Собчак вернулся из вынужденной миграции. Путин мог просто забыть о бывшем коллеге, но поступил как порядочный человек. Тот, кому Ксения Анатольевна должна быть благодарна до конца своих дней, это Путин.

Вот она – загадка. Путин повел себя порядочно, а дочь Собчака заявляет, что он не имеет права баллотироваться в президенты. Он не благодетель для Собчак ни в коем случае, он человек, который повел себя порядочно по отношению к этой семье. Но с другой стороны, надо понять, что Ксения Анатольевна – это человек, который не ощущает в себе моральных обязательств.