Водитель фуры под Одинцово парализовал движение

Прицеп, оставленный водителем фуры, перекрыл движение в сторону Можайского шоссе. Многим водителям, чтобы не стоять в пробке, пришлось объезжать это место через соседнюю парковку.

Как передает сайт «Подмосковье сегодня», неизвестный водитель фуры оставил прицеп на дороге, который полностью перекрыл полосу в поселке ВНИССОК Одинцовского района.

Отметим, что пробка растянулась на несколько километров.