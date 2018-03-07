Водитель фуры под Одинцово парализовал движение
7 марта 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Прицеп, оставленный водителем фуры, перекрыл движение в сторону Можайского шоссе. Многим водителям, чтобы не стоять в пробке, пришлось объезжать это место через соседнюю парковку.
Как передает сайт «Подмосковье сегодня», неизвестный водитель фуры оставил прицеп на дороге, который полностью перекрыл полосу в поселке ВНИССОК Одинцовского района.
Отметим, что пробка растянулась на несколько километров.
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