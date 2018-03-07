В парке Победы можно будет танцевать под открытым небом

Танцплощадку под открытым небом откроют на аллее Защитников Москвы в парке Победы на Поклонной горе. Ориентировочная дата открытия – начало апреля. После запуска площадки стартует программа музыкальных вечеров, где будет играть музыка разных стилей.

По сообщению М24, размер площадки составляет 520 квадратных метров, так что одновременно на ней смогут танцевать до 20 пар. Для большего комфорта по сторонам танцпола установили 20 лавочек с навесами.

На данный момент монтаж площадки практически завершен. Через некоторое время начнется установка звукового оборудования. Помимо выступлений, на площадке будут проводиться занятия по классическим танцам под руководством профессиональных танцоров.

Стоит отметить, что летом посетители парка услышат акустические концерты исполненные на белом рояле, который появится в ажурной беседке, недавно открытой для посетителей после реставрации.