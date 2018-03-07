Милонов считает, что только геи и лесбиянки спасут Западную Европу от мигрантов

Депутат фракции "Единая Россия" Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube рассуждал о появлении геев и лесбиянок в нашем обществе и чем это грозит Европе и им самим.

Полную версию видеоинтервью главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова с Виталием Милоновым смотрите на Youtube канале "За углом"

По словам Милонова, общество деградирует, утрачивает иммунную систему, поскольку разрушается нравственный фундамент. Он отметил, что европейские города "завоёвывают другие сильные пассионарные общества, базирующиеся на традиционных ценностях, пускай для нас не всегда приемлемых". Это миллионы мигрантов, по словам Милонова, "Черная орда". И эту Орду начнет тошнить от вида лесбиянок и гомосексуалистов. "Итогом отхода от бога, от нравственных ценностей всегда будет смерть", - резюмировал депутат.