В выходные МЦК будет работать по другому графику

С 8 по 11 марта поезда на МЦК будут курсировать по графику выходного дня. При этом в интервале с обеда до вечера поезда будут ходить каждые пять минут. В остальное время - каждые 10 минут.

Как сообщает сайт М24, пригородные поезда Московской железной дороги в праздничные дни начнут курсировать по расписанию выходных дней. На Горьковском, Курском и Казанском направлениях МЖД пустят дополнительные межобластные экспрессы.