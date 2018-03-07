В выходные МЦК будет работать по другому графику
7 марта 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
С 8 по 11 марта поезда на МЦК будут курсировать по графику выходного дня. При этом в интервале с обеда до вечера поезда будут ходить каждые пять минут. В остальное время - каждые 10 минут.
Как сообщает сайт М24, пригородные поезда Московской железной дороги в праздничные дни начнут курсировать по расписанию выходных дней. На Горьковском, Курском и Казанском направлениях МЖД пустят дополнительные межобластные экспрессы.
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