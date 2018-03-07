В праздничные дни станет значительно теплее

Суббота, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым днем. Ожидаемая температура в Москве минус шесть-восемь градусов, днем – минус два-четыре градуса.

Синоптики также рассказали о погоде 8 марта. Местами в городе возможен снег, но сильных осадков не предвидится. Минимальная температура в Москве составит порядка минус 10 градусов, а днем воздух прогреется до минус пяти градусов. Аналогичная погода ожидается и 9 марта, передает портал М24.

В воскресенье снова станет холодно. Температура ночью опустится до минус 10 градусов, при этом в эти дни в городе прогнозируется снегопад, где за это время выпадет три-пять сантиметров снега.

Стоит отметить, что в начале следующей недели наконец потеплеет и дневные значения температуры будут выше нулевой отметки на 1-2 градуса.