Мамам в роддомах сделают праздничную укладку
7 марта 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько московских роддомов решили к 8 марта сделать необычный подарок для мам. Профессиональные визажисты сделают легкий макияж и укладку, при этом чтобы все желающие успели, стилисты начнут работать с утра.
Уточняется, что каждой маме планируют уделить до 30 минут, причем проводить бьюти-процедуры будут в специальном помещении, так называемой комнате красоты, чтобы не мешать другим пациенткам и работникам роддома. В импровизированном салоне установят удобное кресло и зеркало, сообщает сайт М24.
Данная акция – не единичный случай. Подобного рода мероприятия планируется проводить и в будущем. Другие роддома столицы готовы отметить 8 марта по-своему. Например, тем мамам, которые выпишутся 8 марта, подарят цветы, а в некоторых предложат особое меню с фруктами и сладостями.
Отметим, что в Москве на данный момент расположены 27 роддомов. При этом родители-москвичи с этого года стали получать праздничные наборы, куда входят детское белье, одежда, пустышки, салфетки и прочие необходимые аксессуары.
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