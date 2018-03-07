Мамам в роддомах сделают праздничную укладку

Несколько московских роддомов решили к 8 марта сделать необычный подарок для мам. Профессиональные визажисты сделают легкий макияж и укладку, при этом чтобы все желающие успели, стилисты начнут работать с утра.

Уточняется, что каждой маме планируют уделить до 30 минут, причем проводить бьюти-процедуры будут в специальном помещении, так называемой комнате красоты, чтобы не мешать другим пациенткам и работникам роддома. В импровизированном салоне установят удобное кресло и зеркало, сообщает сайт М24.

Данная акция – не единичный случай. Подобного рода мероприятия планируется проводить и в будущем. Другие роддома столицы готовы отметить 8 марта по-своему. Например, тем мамам, которые выпишутся 8 марта, подарят цветы, а в некоторых предложат особое меню с фруктами и сладостями.

Отметим, что в Москве на данный момент расположены 27 роддомов. При этом родители-москвичи с этого года стали получать праздничные наборы, куда входят детское белье, одежда, пустышки, салфетки и прочие необходимые аксессуары.