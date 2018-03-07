Путин подписал закон о признании должников-алиментщиков безвестно отсутствующими

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок признания должников по алиментам «безвестно отсутствующими». Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Отныне, если в течение года со дня получения последних сведений от должника по алиментам его местонахождение не установлено, то судебный пристав-исполнитель расскажет взыскателю, что он сможет обратиться в суд для признания должника безвестно отсутствующим. Документ позволит изымать у скрывающихся алиментщиков имущество в доверительное управление, расторгать с пропавшими брак без их участия, назначать их детям пенсии по потере кормильца. Умышленно скрывающихся алиментщиков признают ограниченно дееспособными.

В 2017 году в Москве судебные приставы взыскали с должников по алиментам более 1 млрд рублей, 24 тыс. неплательщиков запретили выезд за границу.