Поднял «Ласковый май» - подниму и культуру

Андрей Разин, создавший в свое время легендарный «Ласковый май», уверен в порочности системы распределения бюджетных денег, созданной министром культуры Мединским. Он уверен, что культура должна не клянчить деньги, а приносить их. Свою правоту он готов доказать, сменив Мединского на его посту. Почему он в этом уверен, музыкант и продюсер рассказывает главному редактору «АН» Андрею Угланову.

Полную версию видеоинтервью владельца группы «Ласковый май» Андрея Разина и главного редактора газеты «Аргументы недели» Андрея Угланова смотрите на Youtube канале За углом

Долой неприкасаемых

- Культура наша погрязла в скандалах. Руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову вменили нецелевое использование, а, фактически, хищение сотен миллионов государственных рублей. И никому уже не интересно, что он снимал и какие спектакли ставил. Все говорят только о том, украл он или нет. Я слышал, что после того, как будет избран новый Президент Российской Федерации в марте 2018 года, ты готов занять должность министра культуры вместо Владимира Мединского. Ты человек уважаемый, тебя знает не пол страны, а вся страна целиком. Любое твое слово, сказанное в защиту культуры, любые твои действия будут восприняты с пониманием. У тебя есть программа?

- Есть. Я потом у вас ее опубликую, как мои предложения тому, кто станет президентом России. А пока хочу сказать по первому вопросу. Почему происходят скандалы? Потому что культура у нас превратилась в коммерцию. Например, один режиссер еще в 90-е мог сходить к председателю правительства и получить 100 млн. долларов на съемку своего фильма, оставив весь остальной российский кинематограф без копейки. Второй может подойти в Газпром и получить там 36 млн.

- А кто это?

- Это Никита Михалков.

- А он у кого получил?

- У Черномырдина. Эти люди, представляющие культуру, лоббировали собственные интересы и получали огромные суммы. Там не было никаких проверок, никаких авансовых отчетов и т.д. Там просто давались деньги. 100 млн. долларов Михалкову, Феде Бондарчуку – 36 млн. Появились неприкасаемые, к которым нельзя приходить и спрашивать, на что вы тратите. А есть прикасаемые, которые имеют какую-то свою точку зрения, как Кирилл Серебрянников и другие действительно неординарные люди. Любое неосторожное слово или действие, и к ним тут же бегут 425 депутатов и смотрят, в какую сторону он дунул, и быстро отправляют депутатский запрос в Генеральную прокуратуру. Будешь дуть, куда надо – будешь дуть спокойно.

- Но это же правда, что бюджетные деньги тратятся бесконтрольно?

- Вот тут и засада! Потому что изготавливать реквизит, неординарные костюмы, платить людям за произведение каких-то искусств – это все не прописано в законе. А деньги, чаще всего, тратятся именно на это. А с точки зрения проверяющих – они растрачиваются. Поэтому деньги должны быть свободные, потому что художник лучше знает, во что их вложить для достижения нужного результата – в отопление или в оплату фантазии сценариста. Министр культуры должен четко сделать разграничения этих потоков. Нельзя заставлять художника тратить только на хозяйственные нужды. Он же не завхоз!

Лучше дать много, но один раз, чем много раз понемногу

- Что сделать в области кино, чтобы помощь получали не те компании, продюсеры и режиссеры, которые умеют работать с чиновниками и стоят близко к кормушке, а действительно талантливые. Их ведь много. Стоит побывать на любом кинофестивале, и слышишь их имена, видишь их картины, снятые, зачастую, «на коленке», потому что деньги Минкульта ушли другим, всем известным.

- Карен Шахназаров правильно говорит – чтобы появилось хорошее кино, надо больше снимать картин. Минимум 200-300 картин в год должно выходить, а не 20-30, как сейчас. Для того, чтобы появилось качество, нужно сначала обеспечить количество. Надо понять, что кино – это рынок. Пусть рынок искусства, но рынок. И работать на нем надо специфическими методами. Сначала надо вложиться. Только после вложений бизнес начинает приносить не случайный, а плановый и постоянный доход. На кино вполне реально зарабатывать. И не разовыми удачными прецедентами, как это случилось с тем же «Движением вверх». Должна работать система. Зарабатывать надо в том числе на экспорте картин. Посмотрите, как работают американцы, признанные лидеры по киноторговле. Они предлагают блокбастер, но чтобы его купить, надо взять еще пару-тройку фильмов послабее. Надо выстраивать похожую систему. Хотите взять у нас «бомбу»? Не вопрос. Но вот вам в довесок пара фильмов попроще. Голливуд гребет на этом огромные деньги. Почему бы нам не поучиться у них?

- И сколько же надо вложить, чтобы догнать и перегнать Голливуд?

- Не надо догонять. Надо выстраивать схожую систему. Если бы я был министром, я бы не посмотрел на крутизну свою, а пошел бы к Андрею Макарову в бюджетный комитет в Госдуме и начал с ним решать этот вопрос. Стал бы убеждать всех членов комитета, все фракции в том, что нам нужно пересмотреть подход и один раз выделить солидную сумму, как сделал Владимир Владимирович Путин с Министерством Обороны. Ведь по сути он один раз выделил огромное количество денег и тем решил все технические вопросы. Произошло обновление техники, кадров, структурная перестройка. Армия заработала так, как ей положено работать. И сейчас военный бюджет постепенно сворачивается. При этом боеспособность не падает, только растет. Почему? Да потому что армия встала на ход, ее больше не надо разгонять и толкать, она сама движется. Нужно только поддерживать это поступательное движение. А для этого нужны совсем другие средства, на порядки ниже тех, что требуются для старта. На ракету посмотрите – какие огромные и мощные двигатели ей нужны, чтобы только оторваться от земли. А чем она выше понимается и быстрее разгоняется, тем меньше требуемые для этого двигатели. С кино точно такая же ситуация.

- У нас сегодня помощь на все российское кино примерно 2 млрд. рублей в год. А сколько нужно?

- 200 млрд. рублей – это однозначно. Из них 50 млрд. отдать учебным заведениям, которые должны подготавливать нам кадры. Еще 50 млрд. на ремонт помещений, которые стоят заброшенные и даже на территории Мосфильма превратились в руины. Вы там были? Там в административном корпусе половицы еще Эйзенштейна помнят. Киностудии, и не только Мосфильм, надо отремонтировать и технически оснастить. Оставшиеся 100 млрд. отдать на создание стартового блока картин. С привлечением самых мощных мастеров, которые есть. У нас не хватает пилотов? Посадили за штурвалы иностранных летчиков. Наши молодые режиссеры пока не тянут создание произведений высокого класса, а старые не умеют работать без мохнатой лапы в Минкульте? Значит, надо привлекать режиссеров из дружественных стран - Индии, Китая, Кубы, Сербии. Того же Кустурицу. Надо заполнить режиссерский вакуум. Я бы убедил Государственную Думу - а я умею убеждать - что получив эти 200 млрд. рублей, мы больше не будем клянчить деньги, а сами начнем их вам приносить. Когда дело касается денег, я никогда не обманываю. В «Ласковом мае» я сказал, что я сделаю проект, который будет приносить деньги в казну. В 89-м году мы заработали 10 млн., за 5 лет 120 млн. советских рублей! А кино – не эстрадная группа. Это индустрия. Это – огромаднейшие деньги! Я бы этот вопрос решил за 3 месяца. И киношники больше не ползали бы вокруг фондов, вымаливая денежку, а сами бы несли их в казну чемоданами.

У руля культуры - профнепригодные

- Перейдем к театрам. Любой провинциальный театр, не говоря уже о лучших московских, призван сеять в людях разумное, доброе, вечное. Но они загибаются один за другим. Какие-то склоки, разборки. Будто это не театры, а казино середины 90-х. Недавно выгнали из театра «Модернъ» Светлану Врагову. Райкин, Серебренников, Джигарханян – скандал на скандале. Что стало с театром?

- Все получили волю, получили здания. А это капитал. Вот за него и воюют. А еще это сборы. А главное – бюджетные вливания. Что творится с театром Джигарханяна? Переходит от клана к клану, от семьи к семье. И поверьте, борются там не за право нести свою идею в искусство, а за право распоряжаться финансами. Но это государственный театр! Надо все национализировать, только это спасет театр.

- Либо, кто хочет завести свой собственный театр, должен вложить деньги, построить здание, набрать штат…

- Да, по частным театрам вопросов нет. Не просишь денег у государства – делай, что хочешь в рамках Конституции и Уголовного кодекса. Культура всегда зарабатывала. Ведь это же шоу-бизнес, только более красивое название. А что такое шоу-бизнес? Это 2-е место по прибыльности в США после торговли оружием. Я не беру в расчет наркоторговлю, только законный бизнес. В 85-м году я сказал Горбачеву, когда он приехал к нам в колхоз: «Михаил Сергеевич, в США шоу-бизнес – это громадшейшая индустрия денег, а почему у нас нет? Мы же тоже можем!» В итоге я тогда сделал проект и заработал бешеные деньги – 32 млн. долларов за 5 лет, потому что я пошел по американскому пути. Не все американское плохо. Что плохого в умении зарабатывать деньги, а не выпрашивать их?

- На чем сегодня зарабатывает наш шоу-бизнес?

- Шоу-бизнес зарабатывает теневыми возможностями: никто не платит налоги. У наших звезд, звездочек и звездулек нет желания отдавать эти деньги, он их прячут. «Чешут» по корпоративам, свадьбам, курортам. Кто получает 2 тысячи евро за выступление, а кто 200-300 тыс. Налоги с этого никто не платит, а если платит, то символические. Когда Починок, будучи министром, попытался собрать наш шоу-бомонд, поговорить о налогах, ему сказали – ладно, мы будем платить налоги, но что мы получим от вас? То есть, понимаете? Что вы нам дадите за то, что мы будем соблюдать закон? В так любимой ими всеми Америке с таким подходом они бы уже давно в тюрьмах выступали перед сокамерниками.

Разина можно винить во многом, но Разин никогда не был государственным чиновником, при этом всегда был богатым. Потому что я работал на себя, и я знал как это делать. Поэтому у меня был свой самолет, были правительственные «ЗиЛы», Шатунов на «Чайке» ездил. Я знал, как зарабатывать на культуре деньги. Сегодня Министерство культуры ничего этого не делает и не дает возможности людям зарабатывать. Оно предпочитает распределять деньги. Они, фактически, заставляют людей ходить к ним на поклон, быть у них в финансовой зависимости. А тех, кто деньги взял, они потом держат за горло. Сделал что-нибудь не то, как Серебренников – к тебе придут следователи. И уж поверьте – найдут «состав». Потому что работать строго по правилам, которые создали бездари, могут только сами бездари. А художник все равно где-нибудь да выйдет за флажки. Вот тебе и «состав» - милости просим в камеру. Сегодня, кто дружит с Мединским, тот что-то получит. Но у него уже половина министерства сидит, замминистра сидит. Выстроена система, при которой без разбору можно сажать всех. И кто дает деньги, и кто эти деньги получает. Всех! Это не министр культуры, это министр истории! Он не знает, что такое шоу-бизнес и как зарабатывать деньги. Он не выступает в Думе, не убеждает людей. Как можно умудриться сделать убыточным кино? Как можно сделать убыточным эстраду? Как можно театры сделать убыточными? Сдохнуть с голода, сидя на мешке с золотом. Фантастическая профнепригодность.