В Крыму проката фильма «Довлатов» не будет, только на материке

В социальных сетях активно обсуждается вышедший недавно на экраны фильм Алексея ГЕРМАНА-младшего «Довлатов». Картина повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея ДОВЛАТОВА в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа БРОДСКОГО. Однако кинотеатры крымской столицы отказали показывать горожанам новую российскую картину, пишут "Аргументы недели - Крым".

Из-за ажиотажа вокруг фильма симферопольцы негодуют и обсуждают в соцсетях причины отмены показа.

В кинотеатре имени Шевченко «Аргументам недели – Крым» рассказали, что фильм показан не будет и по их сведениям в Крыму проката нет. «Довлатова» можно посмотреть только на материке.

В самом крупном кинотеатре столицы «Мультиплекс» рассказали, что показ был завершен 4 марта, не смотря на то, что картина вышла на экраны только первого числа текущего месяца. Пользователи в свою очередь отмечают, что попасть на фильм было невозможно из-за маленького количества мест в зале.

В других кинотеатрах прокат фильма также не ведется. Не удалось обнаружить фильм и на афишах в других крупных городах полуострова, не смотря на то, что на материке показ продлили до 11 марта. Как оказалось, фильм можно посмотреть в Севастополе, там сегодня демонстрируют два сеанса.