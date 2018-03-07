Милонов прокомментировал арест в Таиланде Рыбки и ее сутенера

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube дал оценку скандалу с "охотницей на миллиардеров" Анастасией Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка.

Полную версию видеоинтервью главного редактора еженедельника "Аргументы недели" Андрея Угланова с Виталием Милоновым смотрите на Youtube канале За углом

Милонов считает, что вся эта история переполнена злом и грехом. Поскольку мы живем в демократичной стране, мы не можем судить человека за его моральные качества. Но, как отметил Милонов, это омерзительно, "это отсутствие элементарной брезгливости".

Рыбку он назвал "проституткой со стажем", одной из организаторов борделя, при этом по отношению к клиенту Анастасия повела себя непорядочно, "ведь проститутки не рассказывают, кто у них бывает в клиентах, это как бы неписаное правило в этом мире".