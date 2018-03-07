Предпраздничные пробки в Москве достигли 9 баллов
7 марта 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17 часов 7 марта загруженность магистралей достигла 9 баллов. Максимальные заторы наблюдаются в районе МКАД и на улицах, расположенных в пределах ТТК.
Стоит весь центр, Москворецкая и Раушская набережные. По прогнозам специалистов сервиса Яндекс.Пробки, улучшения дорожной ситуации стоит ждать не раньше 8 часов вечера.
Ранее столичный Центр организации дорожного движения призвал водителей либо сдвинуть время выезда, либо отказаться от поездок за рулем: трафик в городе увеличен из-за того, что многие развозят подарки, покупают цветы, также начался предпраздничный выезд за город.
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