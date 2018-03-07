Предпраздничные пробки в Москве достигли 9 баллов

В Москве по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17 часов 7 марта загруженность магистралей достигла 9 баллов. Максимальные заторы наблюдаются в районе МКАД и на улицах, расположенных в пределах ТТК.

Стоит весь центр, Москворецкая и Раушская набережные. По прогнозам специалистов сервиса Яндекс.Пробки, улучшения дорожной ситуации стоит ждать не раньше 8 часов вечера.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения призвал водителей либо сдвинуть время выезда, либо отказаться от поездок за рулем: трафик в городе увеличен из-за того, что многие развозят подарки, покупают цветы, также начался предпраздничный выезд за город.