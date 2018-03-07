Виталий Милонов о том, будет ли Медведев баллотироваться в Президенты в 2024 г.

В 2024 году будут очередные выборы Президента. Возможно Путин станет президентом, он лидер нации. Но не может ли случится так, что опять произойдет рокировка и новым президентом России в 2024 году станет опять питерец Дмитрий Анатольевич Медведев?

Россия – это не Румыния и не Польша. Россия – очень сложная страна, которая существует не благодаря, а вопреки определенным фактором. России нужен царь, император, нужен тот, кто не просто Президент в должности, а национальный лидер.

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Не потому что мы боимся. Если он будет миндальничать или либеральничать, то развалится все. Победа не будет одержана. Я очень желаю нашей стране, чтобы к 24-му году мы увидели людей, которые будут готовы стать президентом. Потому что на сегодняшний день получается, что у нас на громадную Россию есть один человек, которому мы снова говорим: хотим, чтобы вы были нашим президентом. Но надо расти, надо чтобы каждый, кто становится политиком, стал его партнером и достойным вахтенным для нашей страны.

Сам Путин уже думает, кто будет главным кандидатом в 2024-м году. Сила нашей страны всегда была в личностях, в сильных людях, которые готовы не просто действовать по инструкции, а свершить определенный политический подвиг. Пускай эта надежда будет у всех, а уж кому доверить страну, я думаю, мы все вместе выберем. Наш выбор точно будет неплохой.