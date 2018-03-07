Какие комнатные растения наиболее вредны

Каждый день на работе, дома, в гостях, поликлинике мы сталкиваемся с десятками разных горшечных растений. Мы привыкли видеть в цветах только красоту, но многие популярные цветы не стоит выращивать дома.

И дело не только в аллергии. Вполне возможно серьезное отравление, вплоть до комы.

Мясистые стебли и листья кактусов покрыты колючками, поверхность которых, в свою очередь, усеяна микроскопическими зазубринами и крючками. Человеку опасно прикасаться к ним. В клеточном соке этих растений содержатсяболее 120 различных алкалоидов. Многие сильно воздействуют на нервную систему, что проявляется в сильном возбуждении, параличе может дойти до судорог, галлюцинаций.

Предостерегают специалисты и от букетов с различными ароматными цветами. Например, ландышами, черемухой, сиренью, лилиями. Они могут стать источником головной боли, а в некоторых случаях и наркотического опьянения.

Пасленовые считаются самыми опасными из всех домашних растений. В их листьях, стволах и цветах содержится соланин, который способен, при попадании внутрь организма разрушать эритроциты, а также негативно влиять на нервную систему. Также цветы этих семейств могут вызвать сильные ожоги слизистой глаз и рта.

Небезопасны и популярные домашние фикусы и пуансеттии из рода молочаев. В их соке также присутствуют алкалоиды.

Практически все, за очень редким исключением, растения семейства ароидных токсичны, в их соке содержатся: щавелевая кислота, цианистые соединения, энзимы, алкалоиды, стерины и сапонины. Некоторые из этих веществ нередко, из-за высоких едких качеств, используются при производстве бытовой химии.