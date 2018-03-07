Беды и победы российского космоса

В экспертной и публицистической среде сейчас существуют два противоположных мнения относительно позиций российской ракетно-космической отрасли. Первое, по сути, сводится к упадническому выражению «Юра (Гагарин), прости нас, мы все потеряли!».

Второе, урапатриотическое, имени Д.О.Рогозина: "Проблемы у отрасли есть, но у нас лучшие ракетные двигатели и пилотируемая космонавтика и мы сейчас наведем порядок". Оба мнения, как представляется, имеют право на жизнь. Но давайте попробуем разобраться в действительных конкурентных преимуществах России в мировой космической отрасли!

Сконцентрируемся на том, что Россия как правопреемница СССР в настоящий момент может предложить другим странам в сфере космических технологий? Советский ВПК, оказавшись в руинах в начале девяностых с минимальной долей государственных заказов, заставил руководителей ракетно-космических предприятий искать проекты за рубежом. Так родились наиболее значимые совместные с западными коллегами проекты: Международная космическая станция, ILS(коммерческие пуски ракеты Протон), Морской старт (плавучий космодром с российско-украинской ракетой Зенит), Eurockot (пуски Рокотов), RDAmross (продажи в США российских двигателей для амерканских ракет Атлас-5), позднее Starsem (пуски Союзов из Французской Гвианы).

Для российских неповоротливых социально ориентированных госпредприятий подобные проекты давали существенные, порой критические заказы для выживания в тот тяжелый период и сохранения научно-технологического задела и кадров в важнейших космических программах. Западные же партнеры, завязав бывших советских инженеров на свои проекты, снижали риски их участия в космических программах «нежелательных» стран (Северная Корея, Китай, Иран и др.). Кроме того, западные партнеры, намного лучше понимая основы маркетинга и капиталистической экономики, получили высокотехнологичные и надежные ракетно-космические продукты и услуги по цене, несравнимой с той, что можно было найти на рынке. Все были довольны. Экономика самих этих совместных предприятий никого тогда сильно не интересовала...Но времена поменялись.

Россия, экономически окрепнув в период с 2004 г. по 2010 г., стала готова к серьезным самостоятельным вложениям и проектам в сфере космоса. Но российская космическая бюрократия, умиротворенная и обласканная западными партнерами, не спешила брать лидерство и запускать новые высокотехнологичные национальные проекты в сфере космоса. Оставила за собой лишь роль космического извозчика, довольствуясь ~1% выручки 300$-миллиардного рынка космических технологий, вовремя не найдя силы в переосмыслении и реконфигурации международных космических программ.

Стратегический просчет в перспективах ракет «Ангара», провал системы управления качеством, нарастание отставания в микроэлектронике космических аппаратов и междоусобица руководителей отрасли и предприятий привели к задержке научно-технического рывка в новую технологическую эру цифрового мира, интернета вещей, распределенных баз и искусственного интеллекта, в котором космические технологии играют колоссальную роль. Вместо реального избавления ракетно-космической отрасли от некомпетентных и коррумпированных руководителей начались сведения счетов и повальные проверки с уголовными делами, при прямом участии людей, крайне далеких от космоса и понимания современных реалий. Невооруженным глазом видна неслаженность работы Военно-промышленной комиссии и Роскосмоса, которые критикуют друг друга уже в публичном пространстве, чего уж говорить, что творится за кадром!

А что в это время происходит в других странах? В США молодые агрессивные компании отодвигают от госзаказов и коммерческих контрактов крупные корпорации. Илон Маск (Space X) , во всю используя современные элементы пиара и маркетинга, сумел, тем не менее, за 12-15 лет выстроить успешную ракетно-космическую систему по запуску грузовых кораблей на МКС и телекоммуникационных спутников на геостационарную орбиту. И двигается дальше в более серьезную сферу запусков военных группировок и дальнего космоса. Ссылаясь на неприемлемость зависимости США по пилотируемым пускам от России, компания Маска уже не так далека от отправки астронавтов на МКС. Основатель одного из крупнейших в мире интернет-магазинов Amazon.com миллиардер Джеф Безос также создаёт новую многоразовую ракету с двигателями первой ступени на сжиженном газе (метан плюс жидкий кислород). В России РКЦ Прогресс (Самара) давно заявлял о преимуществах метановых двигателей и проводил за свои средства первоначальные изыскания в этой области. К сожалению, ни правительство, ни Роскосмос тогда их инициативу не поддержали, хотя показатели по удельному импульсу, тяге и возможности многоразового использования метановых ракетных двигателей представлялись весьма перспективными. Сейчас к этому вопросу вернулись, но драгоценное время потеряно, и мы опять в этих разработках будем вторыми.

В Европе полным ходом идет подготовка нового семейства ракетоносителей Ariane 6. С точки зрения участия частного бизнеса в космонавтике Европа, безусловно, уступает США. Но европейское финансирование на этот проект крупным концернам выделено и есть все основания полагать, что через 3-4 года европейцы выйдут на рынок с мощной и надежной ракетой. Многочисленные заказы спутников по всему миру дают им возможность поддерживать и развивать космическое приборостроение.

Китай семимильными шагами догоняет Россию и США уже и по пилотируемому космосу. Китайцы, полагаясь только на собственные силы, вежливо отказались от создания после 2024 г. вместе с Россией новой космической станции.

Индия, получив от наших инженеров в 90-е годы много необходимых знаний, также активно развивает свою космическую программу. Южная Корея, Япония и ОАЭ также не стоят на месте.

Правильно ли будет махнуть рукой на российский космос, сказав, что золотая эра кончилась после запусков Энергии-Бурана и перспектив нет? Полагаем, что нет. Пройдя тяжелейший путь разрушения основных отраслей в 90-е и эксперименты с приватизацией долей в некоторых предприятиях ВПК, российская космонавтика обязана найти себя и развиваться. Меры по ее восстановлению носят как системный, так и точечно отраслевой характер. К системным мерам относится разбюрократизация аппарата, упрощение бухгалтерии, процедур и учета. Кадровые проблемы необходимо решать с самых верхов, пристально присматриваясь к талантливым технарям с хорошими организаторскими способностями. К отраслевым мерам можно отнести внедрение прикладных технических дисциплин, чтобы молодой инженер смог быстрее вливаться в работу предприятий после обучения. Расширение кругозора специалистов необходимо осуществлять как путем стажировок на ведущие мировые предприятия, так и путем работы на собственном производстве в цеху, а не в кабинетах на бесконечных совещаниях. Руководители предприятий должны иметь понятные и прозрачные механизмы принятия управленческих и технических решений, а не превращаться в безынициативных бухгалтеров и юристов, "подсовывающих" под каждое решение сотни заключений «для прокурора».

Да, история великих достижений отечественного космоса не закончилась. Она, как межпланетная космическая станция, лишь ненадолго замедлила своё движение, чтобы потом за счет мощного гравитационного маневра резко ускориться к далеким и благородным целям! Но для этого нужны не только благие пожелания и мечты. Именно на этом этапе жизненно необходимы конкретные шаги высшего руководства и всех тех, кто остался предан делу Королева и Гагарина и готов без устали отдавать свои силы, знания и талант звездной дороге русского космоса.