Стало известно, когда утилизационный сбор на автомобили будет повышен

Постановление правительства РФ, определяющее уровень повышения утильсбора для транспортных средств, согласовано и может быть подписано до конца месяца, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, в среднем индексация составит 15%. "Мы согласовали, у нас были расхождения по ряду номенклатур, мы полностью согласованный документ внесли еще на прошлой неделе", - добавил министр, передает RNS.

После детальной консультации с ведущими экономистами было согласовано разделение транспортных средств по нескольким категориям и видам. В числе приоритетных критериев оценки стоит экологическая составляющая. Особенно тщательным будет подход к транспортным средствам, бывшим в употреблении.