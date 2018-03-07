Стало известно, когда утилизационный сбор на автомобили будет повышен
7 марта 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Постановление правительства РФ, определяющее уровень повышения утильсбора для транспортных средств, согласовано и может быть подписано до конца месяца, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По словам Мантурова, в среднем индексация составит 15%. "Мы согласовали, у нас были расхождения по ряду номенклатур, мы полностью согласованный документ внесли еще на прошлой неделе", - добавил министр, передает RNS.
После детальной консультации с ведущими экономистами было согласовано разделение транспортных средств по нескольким категориям и видам. В числе приоритетных критериев оценки стоит экологическая составляющая. Особенно тщательным будет подход к транспортным средствам, бывшим в употреблении.
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