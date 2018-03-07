Всеволод Чаплин: «шнуроидов» поддерживает власть

Всеволод Чаплин раскритиковал «Матильду», заявив, что смысл фильма извращает историю России. Музыканту Сергею Шнурову Чаплин предрек гореть в аду за постоянное использование нецензурной брани на сцене и в жизни.

Отец Всеволод рассказал, что общался со Шнуровым через социальные сети, пытаясь разбудить его душу посланиями. «При нашем разговоре я понял, что он очень умный человек. Только он скрывает свою духовную работу, и поэтому не случайно пошла эта переписка. Он свою жизнь поставил, как я считаю, на служение себя, на зарабатывание денег. Шнуров гораздо умнее и серьезнее, чем его сценический образ и в то же время совесть, которая была сильно ранена, окончательно не исчезла и он понимает, что я прав. Но если эта нецензурная брань будет продолжаться со сцены, то в дальнейшем это ляжет на него смертным грехом и уже мало не покажется. Именно он активно использует нецензурную брань со сцены, потому что он самый популярный исполнитель, использующий этот бренд, если можно так выразиться».

Священник считает, что Шнуров имеет мощнейшую поддержку со стороны органов власти и ему все сходит с рук, хотя он постоянно нарушает законы: «скорее всего, где-то в высших эшелонах нашего общества его прикрывают». Шнуров ведет общественно-классовую жизнь и сейчас это модно. А такой образ жизни Чаплин назвал «шнуроидным», добавив, что «власть - это самая серьезная проблема».

Он также убежден в том, что весь культурный слой, который представляет Шнур и его покровители – ярмо на душе России. «Наша суперэлита упивается такими явлениями как «Шнур», которые позволяют вести себя непотребно и вольно. Они должны измениться, они же все грязные».

Однако, популярный телеграмм-канал Караульный уточняет, что «Шнуров не только избавился от большинства вредных привычек, но и 79-ти летней незнакомой бабушке из Брянска купил квартиру, которая в конюшнях разваливающихся жила. Поэтому для нас очевидно, что высмеивающий лживые ценности современной «элиты» Шнуров в значительно большей степени достоин уважения, чем выгнанный с позором из официальных структур РПЦ Чаплин, который «внезапно» решил, что обладает правом на прорицания и порицания в формате «сжечь создателей Матильды».

Полную версию интервью с Чаплиным читайте в печатной версии газеты "Аргументы Недели", которая выйдет 15.03.18г.