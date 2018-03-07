Ученый расшифровал предсказание Нострадамуса о скором «расколе Земли»

Землю ждут масштабные катаклизмы, в результате которых планета расколется. Об этом говорится в предсказании известного французского астролога Нострадамуса, утверждает ученый из Украины Александр Лазарев.

СМИ распространили очередной апокалиптический прогноз, приписываемый Нострадамусу. Сайт телеканала РЕН ТВ сообщил, что одно из пророчеств астролога расшифровал доктор технических наук Александр Лазарев. Согласно версии украинского ученого, Нострадамус предрек человечеству страшные испытания.

По словам Лазарева, в недалеком будущем «Земля расколется, материки разойдутся, Африка отдалится от Евразии, сдвинутся другие континенты». Конкретную дату этих событий, которые приведут к «колоссальным и быстрым изменениям», ученый не назвал.

Сайт РЕН ТВ пишет, что видео с новой расшифровкой предсказаний Нострадамуса набирает популярность в интернете. При этом к заметке, опубликованной на портале, прикреплен ролик, в котором рассказывается о другом прогнозе астролога. Из него можно узнать о бедствиях, которые обрушатся на людей уже совсем скоро.

Мужской голос, явно принадлежащий компьютерной программе для озвучивания текста, сообщает пользователям о том, что Нострадамус назвал 2018-й худшим годом для человечества – он будет ознаменован не только природными катаклизмами, но и Третьей мировой войной.

«Долгая и ужасная война длиной в 27 лет» начнется с Франции и охватит всю Европу, утверждается в ролике. Результатом боевых действий станет продолжительный и масштабный экономический коллапс.









Кроме того, вновь напомнит о себе расположенный в районе итальянского Неаполя вулкан Везувий. Жертвами его извержения станут более 6 тысяч человек.









В довершение всех неприятностей на Землю упадет комета. Авторы видео отмечают, что это произойдет «вопреки прогнозам NASA».









В конце ролика рассказывается о положительных явлениях, которые предсказал Нострадамус. Среди них увеличение продолжительности человеческой жизни до 200 лет, которого удастся достичь благодаря достижениям медицины. Также утверждается, что в будущем люди научатся разговаривать с животными.