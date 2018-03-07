Путин рассказал о своей реакции, когда его называют главным злодеем мира

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как относится к тому, что его называют главным злодеем мира. Согласно некоторым данным, такой ярлык на президента России повесили в некоторых странах.

По словам политика, его совершенно не задевает подобное прозвище, поскольку оно выражает субъективное мнение лишь ряда западных источников, передает РИА "Новости".

Путин также признался, что уже привык к подобным выпадам со стороны прессы. Более того, президент РФ отметил, что когда он знает, что движется по верному пути, все остальное его вообще не интересует и не отвлекает от достижения первостепенных целей.