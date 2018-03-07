Пропавшую из Феодосии семью Ларьковых нашли убитыми
7 марта 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Семью ЛАРЬКОВЫХ из Феодосии – Константина, Инну и 4-летнюю Арину, пропавших 23 февраля, нашли погибшими.
Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым» в социальной сети «ВКонтакте», пишут "Аргументы недели - Крым".
«ЛАРЬКОВ Константин Викторович, 1983 год рождения, ЛАРЬКОВА Арина, 2014 год рождения, ХОДАРЕВА Инна Петровна, 1985 году рождения найдены, погибли», – говорится в сообщении.
На данный момент информации о происшествии нет, однако источник, близкий к правоохранительным органам, сообщает, что семью убили. Их тела были найдены поселке Героевское под Керчью.
«Задержан убийца 1989 года рождения, ранее работник Керченской колонии», – рассказали «Аргументам недели – Крым».
Напомним, 23 февраля семья ЛАРЬКОВЫХ выехала из дома, расположенного в дачном поселении СТ «Волна» возле Орджоникидзе, на своем автомобиле Chevrolet Lanos и до настоящего времени не вернулась. О пропаже заявили соседи. Знакомая семьи сообщала, что у них с собой была крупная сумма денег.
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