Пропавшую из Феодосии семью Ларьковых нашли убитыми

Семью ЛАРЬКОВЫХ из Феодосии – Константина, Инну и 4-летнюю Арину, пропавших 23 февраля, нашли погибшими.

Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым» в социальной сети «ВКонтакте», пишут "Аргументы недели - Крым".

«ЛАРЬКОВ Константин Викторович, 1983 год рождения, ЛАРЬКОВА Арина, 2014 год рождения, ХОДАРЕВА Инна Петровна, 1985 году рождения найдены, погибли», – говорится в сообщении.

На данный момент информации о происшествии нет, однако источник, близкий к правоохранительным органам, сообщает, что семью убили. Их тела были найдены поселке Героевское под Керчью.

«Задержан убийца 1989 года рождения, ранее работник Керченской колонии», – рассказали «Аргументам недели – Крым».

Напомним, 23 февраля семья ЛАРЬКОВЫХ выехала из дома, расположенного в дачном поселении СТ «Волна» возле Орджоникидзе, на своем автомобиле Chevrolet Lanos и до настоящего времени не вернулась. О пропаже заявили соседи. Знакомая семьи сообщала, что у них с собой была крупная сумма денег.