Что дарят и сколько тратят мужчины на подарки к 8 марта?

В среднем мужчины стали тратить на подарки женщинам к Международному женскому дню почти в два раза больше денег по сравнению с 2017 годом.

Сервис «Яндекс. Касса» привел данные о покупках, совершенных к 8 марта, и затраченных суммах. По информации сервиса, самыми дорогими подарками к 8 марта в этом году будут смартфоны и другие гаджеты, а также различная бытовая техника. На их приобретение пользователи тратят в среднем 7,8 тыс. рублей.

Следующая подарочная позиция – ювелирные украшения и бижутерия, на них тратится в среднем 6,2 тыс рублей. На третьем месте косметика и парфюмерия, здесь средняя сумма затрат составляет 2,9 тыс рублей, пишет ТАСС.

Отмечается, что в 2018 году спрос на косметические наборы к 8 марта подскочил на 80%. А средний чек на подарок вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 1,85 тыс рублей против прошлогодней скромной 1 тыс рублей на подарок.