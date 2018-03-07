Что дарят и сколько тратят мужчины на подарки к 8 марта?
7 марта 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В среднем мужчины стали тратить на подарки женщинам к Международному женскому дню почти в два раза больше денег по сравнению с 2017 годом.
Сервис «Яндекс. Касса» привел данные о покупках, совершенных к 8 марта, и затраченных суммах. По информации сервиса, самыми дорогими подарками к 8 марта в этом году будут смартфоны и другие гаджеты, а также различная бытовая техника. На их приобретение пользователи тратят в среднем 7,8 тыс. рублей.
Следующая подарочная позиция – ювелирные украшения и бижутерия, на них тратится в среднем 6,2 тыс рублей. На третьем месте косметика и парфюмерия, здесь средняя сумма затрат составляет 2,9 тыс рублей, пишет ТАСС.
Отмечается, что в 2018 году спрос на косметические наборы к 8 марта подскочил на 80%. А средний чек на подарок вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 1,85 тыс рублей против прошлогодней скромной 1 тыс рублей на подарок.
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