«Business FM Челябинск» завоевали награду всероссийского фестиваля

Редакция "Business FM Челябинск" заняла первое место в номинации «Ежедневный информационный выпуск» на региональном этапе фестивале «Вместе медиа. Радио». Работы оценивало экспертное жюри, а также коллеги-участники форума.

Шеф-редактор Business FM Маргарита Бондаренко, комментируя новости "Business FM Челябинск", отметила профессионализм, глубокое погружение в проблему при создании материлов: «Региональным СМИ сложно работать, поскольку большое влияние на информационную повестку оказывают учредители, рекламодатели, местные власти, однако челябинскому "Business FM" удается сохранять объективность, множественность мнений. Редакция работает для аудитории, в интересах своего слушателя».

Всего на конкурсе «Вместе медиа» семь номинаций – четыре для радио и три для онлайн-СМИ. Работы на фестиваль прислали 55 редакций из 19 городов Урала. Победители примут участие в финале, который пройдет в конце апреля в Москве.