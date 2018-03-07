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В Челябинской области прошел диктант по башкирскому языку

7 марта 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области прошел диктант по башкирскому языку

Около 500 южноуральцев проверили свои знания родного языка. Проект был поддержан представительством Республики Башкортостан в УрФО и областным Башкирским Курултаем.

Идея проведения диктанта по башкирскому языку была предложена Алией Нугамановой. Она как педагог и филолог хорошо представляет значимость таких проектов, направленных на развитие и пропаганду родного языка. До этого при ее содействии в Златоусте был проведен региональный диктант по башкирскому языку. В этом году при поддержке постпредства Башкортостана в УрФО и областного Башкирского Курултая ей удалось вывести проект на областной уровень.

Южноуральцы основательно подготовились к мероприятию. Например, Аргаяшский район отличился самым большим количеством участников (332 участника из деревень и сел: Аргаяш, Яраткулово, Куянбаево, Байгазина, Дербишево, Куйсарина, Кузяшево, Кулуево, Березовка, Акбашева), а в Златоусте (количество участников 42) диктант превратился в яркое представление с участием творческих коллективов. Мероприятием заинтересовались и представители СМИ разных районов, сел и городов.

В Кунашакском районе диктант написали 40 человек, в Магнитогорске – 38, в Чебаркульском районе – 30 (Бишкиль и Коротаново), в Челябинске 16 человек проверили свои знания по родном языку.

Целью диктанта является получение информации об уровне владения башкирским языком населением области, представление возможности участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний по родному языку.

Текст диктанта был взят из рассказа поэта Сосновского района Урала Кулушева «Сказка о счастье». По словам участников, идея о вечных ценностях, заложенная в произведение, им пришлось по душе.

Организаторы диктанта благодарят помощников и партнеров проекта: Постоянное представительство Республики Башкортостан в УрФО, ЧООО «Башкирский Курултай», управления образования и молодежной политики районов и городов, директоров и педагогов школ, местных активистов и руководителей Курултаев (Азамата Ахметкужина, Дому Дружбы Народов (Магнитогорск), Хабрахмана Мансурова, руководство и педагогов школ МБОУ «Тахталымская СОШ», МКОУ «Маякская СОШ», МКОУ «Буринская СОШ», МКОУ «Борисовская СОШ» (Кунашакский МР), Дамира Шарапова, Алию Сулейманову, Гульсиму Юмашеву (Чебаркульский МР), Зилю Хадыеву, руководству школы №2 с. Аргаяш, Кулуевской бибилиотеке, школам деревень и сел Яраткулово, Куянбаево, Байгазина, Дербишево, Куйсарина, Кузяшево, Кулуево, Березовка, Акбашева (Аргаяшский МР), а также Наиля Шайдуллина (общественная палата Челябинской области), Розалину Хуснутдинову, Лену Мутигову, Марата Юмагулова и Татьяну Накоскину, Наталью Бугринову, Эльвиру Рахматуллину, Лидию Зиннатуллину, Нагиму Галимову, руководство техникума технологий и экономики, медицинского техникума и филиала Уральского государственного университета (Златоуст), библиотеку им. Шайхзады Бабича, дизайнера проекта и режиссера монтажа СМИ «Уралым» Ильфата Гиматова и оргкомитет в составе редактора ТВ и газеты «Уралым» Нурии Иксановой, сотрудника постпредства РБ в УрФО Вилии Батыршиной и многих других.

Каждый, кто написал диктант получит сертификат участника, а победителя ждет книги молодого и популярного поэта Айгиза Баймухаметова «Ҡалдырма, әсәй!», «Әкиәтһеҙ бала саҡ» и «Урам балалары» с его автографом.

Следующий диктант по башкирскому языку запланирован на осень нынешнего года и будет посвящен Дню народного Единства. Образовательный проект «Гилем» готовит для южноуральцев еще больше проектов, направленных на развитие и сохранение башкирского языка и популяризацию литературы. Следите за новостями.

Информация и фотографии предоставлены СМИ «Уралым»

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