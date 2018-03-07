«С миру по нитке» - поможем вместе детям фонда «Андрюша»!

Детский фонд «Андрюша» объявляет о старте народного финансирования для проведения своего ежегодного уникального благотворительного фестиваля. В течение 50 дней каждый житель планеты Земля может стать спонсором «Андрюши», внеся от 100 рублей до 200 тысяч для поддержки этого уникального начинания. Сбор средств происходит с помощью самой крупной краудфайдинговой в России Интернет-площадки Boomstarter.ru.

«Мы все хотим, чтобы наши дети нашли свой путь в жизни. А ведь порой для этого достаточно одного яркого события, которое заставит поверить в свои силы и изменит судьбу. Наш проект из этой категории. Он - о Мечте, - пишут авторы. Детский благотворительный фестиваль «Андрюша» — это 1000 детей, талантливых в сфере искусства, и звезд на одной сцене!»

«В Челябинске проходит концерт, который достоин лучших сцен мира", - сказал народный артист России попечитель фонда «Андрюша» Андрис Лиепа. А дети-участники поделились такими впечатлениями: "Я стояла на сцене, плакала и думала — вот так бы законсервировать этот воздух, чтобы потом хоть чуть-чуть подышать им..»

Деятели культуры и искусства мирового масштаба, чьи талант и репутация не вызывают сомнений, те, кто являются хранителями ценностей русской культуры, берут талантливых детей за руку и буквально "ведут за собой в волнующий мир искусства". Что стоит за этим образным сравнением, откуда берется столько талантливых детей и как складывается их судьба после концерта, наконец, почему именно "Андрюша"?- на эти и другие вопросы организаторы отвечают в интересном рассказе на своей странице Boomstarter.ru. А руководитель фонда Юлия Жаботинская выступила там со своим искренним видеообращением с просьбой поддержать фестиваль.

За пожертвования спонсоры получают подарки. В качестве вознаграждения организаторы приготовили пригласительные билеты на культурные события с участием звезд в Челябинске и Москве, крафтовую посуду, фирменные обои для смартфона, именные благодарности, обеды с организаторами, уникальные книги и диски с автографами, поздравительные открытки от звезд и многое другое.

Все, кто подпишется на проект, смогут следить за интересными новостями и новыми вознаграждениями, которые будут появляться каждую неделю; а также - в реальном режиме узнавать, как проходит сбор запланированный суммы в 500 тысяч рублей.

«Наши ребята — это будущее России. Именно они - образованные, талантливые, думающие, будут определять жизнь нашей страны, прославят ее в мире.

Давайте же вместе формировать будущее! Поддержите наш проект, поддержите эти прекрасные лица, которые идут к своей мечте!» - призывают организаторы.



