В кинотеатрах Москвы бесплатно покажут новые отечественные мультфильмы

С 13 по 18 марта в Суздале пройдет XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. В его рамках пройдет акция «Открытая премьера». Новые отечественные мультфильмы одновременно с гостями фестиваля в Суздале смогут посмотреть жители 353 городов России. Столичные кинотеатры проведут 25 бесплатных показов.

Свои работы на фестивале покажут профессиональные режиссеры и студенты профильных учебных заведений. Все мультфильмы, участвующие в фестивале, сняты в 2015-2017 годах. Посмотреть новые работы российских аниматоров можно будет в девяти кинотеатрах Москвы. Попасть на киносеанс можно по предварительной регистрации.

Мультфильмы, участвующие в фестивале, разбиты на три программы, рассчитанные на разный возраст - «0+», «6+» и «12+». Общая продолжительность сеанса – около часа. Расписание и ссылка на регистрацию находятся на официальном сайте Мэра Москвы.