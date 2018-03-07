Жителям Урала рекомендуют не покидать дома – ветер может сбить с ног
7 марта 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики советуют жителям Урала не покидать в среду, 7 марта, свои дома. Согласно последней информации, штормовое предупреждение было ранее объявлено в Челябинской и Свердловской областях.
Предполагается, что в ближайшие несколько часов порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду, вследствие чего уральцам рекомендуют не находиться в это время на улице, передает портал URA.RU. Не исключено, что прохожих будет сбивать с ног – особенно это касается маленьких детей.
Также есть вероятность обрыва линий электропередач и даже повреждения стекол в окнах жилых домов. Кроме того, специалисты советуют автомобилистам воздержаться от поездок и не парковать свои машины под деревьями и рекламными щитами.
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