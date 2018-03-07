Найден способ читать чужую переписку пользователей соцсетей

Анонимный SEO-разработчик в одной из популярных соцсетей обнаружил уязвимость, которая позволяет читать частную переписку пользователей этой сети.

Программист использовал один из сервисов по получению статистики сайтов и соцсетей из поисковиков. Обнаружилось, что платная версия статистического сервиса позволяет просмотреть личные страницы пользователей, включая их частную переписку.

При этом уточняется, что попасть таким образом на страницу какого-то конкретного пользователя нельзя. Сервис делает случайную выборку из трехсот персональных страниц пользователей. Критерии создания этой выборки выяснить не удалось, пишет Lenta.ru.

Программист обратился к разработчикам соцсети с сообщением о найденной уязвимости, но ему ответили, что она создана самими разработчиками для использования в альтернативных мессенджерах.