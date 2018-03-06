Обучение навыкам первой помощи нужно начинать со школы, считает депутат Госдумы

Навыки оказания первой помощи необходимо прививать со школы. И организовать для населения программы повышения медицинской грамотности, считают в Госдуме.

За это ратует заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Депутат считает, что необходимо вернуть в школы обучение конкретным и полезным умениям и навыкам, которые пригодятся в жизни. Оказание первой помощи – один из таких навыков, несправедливо отвергнутый новой системой образования, пишет РИА Новости.

Также важное значение имеет доступность средств для оказания первой помощи. Депутат предлагает поправку в законодательство, закрепляющую установку дефибрилляторов в общественном транспорте и в местах массового скопления людей. «Буду голосовать двумя руками», - подчеркнул парламентарий.