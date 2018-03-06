Задержан участник группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга

В ходе спецоперации сотрудниками управления ФСБ по Калининградской области задержан участник террористического сообщества, причастного к прошлогоднему теракту в метро Санкт-Петербурга.

Оперативниками установлены связи задержанного с лидером террористической группировки, причастной к взрыву в петербургском метро в апреле 2017 года. Эта группировка является структурным подразделением запрещенной в России террористической организации ИГ. Сам лидер сейчас находится в международном розыске, сообщает РИА Новости.

По его заданию задержанный осуществлял финансирование боевиков и помогал в вербовке граждан для незаконных бандформирований в Сирии. По статье «Содействие террористической деятельности» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

3 апреля 2017 года в петербургском метро прогремел взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибло 16 человек, включая и самого террориста-смертника. В тот же день удалось предотвратить еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» - самодельная бомба была своевременно обнаружена.