Большинство россиян выступает за равноправие в семье

К таким выводам пришли эксперты ВЦИОМ, проведя опрос общественного мнения среди населения в возрасте от 18 лет. По его итогам, 82% респондентов заявили, что решения в семье должны приниматься совместно, за главенство мужчины высказались 16% опрошенных, и только 1% поддержал матриархальную модель, сообщает НСН.

Люди должны четко понимать, что такое равноправие в семье, но в действительности осознают это немногие. Часто понимают это, как историю про то, что решения принимаются совместно, когда мужчина и женщина в равной степени берут на себя ответственность — финансовую, за детей, чётко распределены обязанности, каждый вносит свой вклад. То есть равноправие по всем фронтам.

Стоит отметить, что в ходе опроса ВЦИОМ 72% респондентов ответили, что в их семьях решения принимаются совместно. Материальную ответственность за жизнь пары у 61% несут оба супруга, в 2% семей — женщины, а в 36% — мужчины. Управление семейным бюджетом осуществляется совместно у 59% опрошенных, в 27% семей — женщинами, и в 12% — мужчинами.