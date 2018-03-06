Сергиев Посад спасли от коммунального потопа

Сантехники из Сергиево Посада спасли жителей бывшего военного городка от подтопления фундамента, где прорвало трубу горячего водоснабжения, и вода стала подступать к дому.

По сообщению сайта «Подмосковье сегодня», проблема была решена путем переключения на резервную схему снабжения. Отключения тепла и горячей воды для жителей не произошло. Работы проводились соответствующей обслуживающей организацией.

По полученным данным, причина прорыва – морозы.