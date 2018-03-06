Сергиев Посад спасли от коммунального потопа
6 марта 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сантехники из Сергиево Посада спасли жителей бывшего военного городка от подтопления фундамента, где прорвало трубу горячего водоснабжения, и вода стала подступать к дому.
По сообщению сайта «Подмосковье сегодня», проблема была решена путем переключения на резервную схему снабжения. Отключения тепла и горячей воды для жителей не произошло. Работы проводились соответствующей обслуживающей организацией.
По полученным данным, причина прорыва – морозы.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес