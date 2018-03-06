Журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко рассказал, как ведут себя сотрудники российского пограничного контроля в аэропорту Домодедово, назвав их действия "абсолютным скотством".

Он отметил, что его возмутило общение сотрудников с его семьей. Так, сначала им заявили, что отец проходить через контроль вместе с детьми не может, дети должны идти с матерью. Потом у его жены несколько раз спросили: "Кем вам приходятся дети", на который есть вроде бы один ответ: "Мои дети".

После очередного такого вопроса Доренко потребовал "позвать старших". "Русская граница – обычное скотство", – сделал вывод Доренко.