Доренко констатировал "абсолютное скотство" при проверке паспортов в аэропорту
6 марта 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко рассказал, как ведут себя сотрудники российского пограничного контроля в аэропорту Домодедово, назвав их действия "абсолютным скотством".
Он отметил, что его возмутило общение сотрудников с его семьей. Так, сначала им заявили, что отец проходить через контроль вместе с детьми не может, дети должны идти с матерью. Потом у его жены несколько раз спросили: "Кем вам приходятся дети", на который есть вроде бы один ответ: "Мои дети".
После очередного такого вопроса Доренко потребовал "позвать старших". "Русская граница – обычное скотство", – сделал вывод Доренко.
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