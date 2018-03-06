Черный кот сумел спастись от колес автомобиля
6 марта 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Один из водителей на Фряновском шоссе Москвы вовремя заметил выпавшего из-под капота какого-то автомобиля черного кота. Видимо от испуга он убежал на другую сторону трассы и исчез в сугробе.
Черный кот вывалился посреди Фряновского шоссе из ехавшего на скорости автомобиля и чудом спасся. Произошедшее попало на видеорегистратор одного из автомобилистов, передает сайт «Подмосковье сегодня».
Как стало известно, произошло это сразу после Щелкова в слабозаселенной местности. После просмотренного видео люди волнуются, что кот может замерзнуть насмерть.
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