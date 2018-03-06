Московское метро обновит турникеты

Московское метро постепенно обновляет турникеты. Современные устройства выполнены из нержавеющей стали и довольно устойчивы к царапинам. Поэтому можно их не ремонтировать более продолжительное время. При этом есть возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда.

Как сообщает сайт М24, современные турникеты установят на 15 станциях столичной подземки уже до конца мая. Всего до конца мая в метро появится 259 турникетов с прозрачными створками.

Все эти турникеты работают плавно, бесшумно, быстро и главное безопасно. Благодаря этому пассажиры не задерживаются при входе на станцию и выходе в город. Кроме того, они удобны для прохода с детскими колясками и большими сумками, при этом створки препятствуют проходу безбилетников.

Всего в подземке обновили около 2600 турникетов на почти 140 станциях. В 2018 году работа по замене старых турникетов продолжится. Они появятся на станциях "Сокол", "Перово", "Воробьевы горы", "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Каширская" и других.