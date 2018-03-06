Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Пытаясь объехать пробку в Москве, машина выехала на выделенную линию для трамваев, после чего не смогла выбраться из снега. Из-за этого пассажиры трамваев выходили на пути и двигались в сторону автобусных остановок.

Как передает М24, движение трамваев пяти маршрутов задерживалось на шоссе Энтузиастов из-за застрявшего на путях автомобиля. Речь идет о трамваях №8, 24, 34, 36, 37 по направлению в центр.

По полученным данным, в районе инцидента работают эвакуаторы. На трамвайных маршрутах временно ходят автобусы.