В промежутке между недавно прошедшим и ожидающимся «снегопадами столетия» Москва стоит в пробках, несмотря на все усилия коммунальных служб по уборке снега.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам вечера 6 марта пробки достигали 9-балльной отметки. Стоит Третье транспортное кольцо, еле едет Садовое и Бульварное. Затрудняются с проездом на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных. В центре Москвы обездвижены Тверская, Лубянка и Мясницкая улицы. Из-за множества аварий местами стоит МКАД.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки из Москвы был вывезен 1 млн кубометров снега. Коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме.

На 7-8 марта синоптики прогнозируют еще один крупный снегопад в столичном регионе.