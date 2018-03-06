Москва стоит в пробках в ожидании "снегопада столетия"
6 марта 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
В промежутке между недавно прошедшим и ожидающимся «снегопадами столетия» Москва стоит в пробках, несмотря на все усилия коммунальных служб по уборке снега.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», к 19 часам вечера 6 марта пробки достигали 9-балльной отметки. Стоит Третье транспортное кольцо, еле едет Садовое и Бульварное. Затрудняются с проездом на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных. В центре Москвы обездвижены Тверская, Лубянка и Мясницкая улицы. Из-за множества аварий местами стоит МКАД.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки из Москвы был вывезен 1 млн кубометров снега. Коммунальные службы столицы работают в круглосуточном режиме.
На 7-8 марта синоптики прогнозируют еще один крупный снегопад в столичном регионе.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес