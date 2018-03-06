В Крым за 2017 год инвестировали почти 200 млрд рублей

Почти 200 миллиардов рублей было инвестировано в Республику Крым в 2017 году, сообщила руководитель Крымстата Ольга БАЛДИНА на пресс-конференции в Симферополе.

«В 2017 году в экономику республики Крым вложено 195,4 миллиарда рублей. Это предварительные расчеты, сумма может быть уточнена», – цитирует БАЛДИНУ корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Рост инвестиций по сравнению с 2016 годом составил 134,7%. В целом по стране рост достиг отметки 4,4%. В Севастополе рост объема инвестиций за прошлый год – 65%. Крым также лидирует в Южном федеральном округе по темпам освоения инвестиций, пишут "Аргументы недели - Крым".

Около 62% инвестиций направлено в транспорт, 10% – в промышленность, 11% – в систему образования. Основные инвестиционные объекты – транспортный переход через Керченский пролив, трасса «Таврида», новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, двухуровневая транспортная развязка в Симферополе, микрорайон «Жигулина роща».