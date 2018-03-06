В Симферополе неадекватный водитель маршрутки ударил пассажирку
6 марта 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
В крымской столице водитель автобуса №55 ударил женщину из-за того, что она сделала ему замечание.
Как рассказала в соцсетях пострадавшая, она с другом ехала на маршрутке №55. Водитель транспортного средства «превышал скорость, на жалобы пассажиров смеялся, резко жал на тормоз и со смехом смотрел в салон».
Пострадавшая пишет, что она сделала замечание водителю и услышала в ответ хамство. После чего женщина посетовала на неадекватность водителя и вышла из маршрутки, пишут "Аргументы недели - Крым".
«После он выбежал за нами, меня ударил по лицу, а друга – по голове», – пишет крымчанка.
Руководство «Горавтотранса» пообещало разобраться с поведением водителя.
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