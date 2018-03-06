Результаты проверки после падения лифта, где погибли люди, станут скоро известны

Результаты проверки, которая была организована после падения лифта в доме №81 по улице Балаклавская в Симферополе, где погибли женщина и младенец, станут известны в ближайшее время.

Как сообщил глава администрации города Игорь ЛУКАШЕВ, все лифты в доме, где произошла трагедия, остановлены. Проводится проверка, которая будет завершена в ближайшее время, пишут "Аргументы недели - Крым".

ЛУКАШЕВ отметил, что в Симферополе много лифтов, которые старше 25 лет. Их необходимо менять или каждый год заново освидетельствовать.

«Мы обратились во все МУПы и частные управляющие компании, чтобы они не экономили на обслуживании лифтов. Сами мы не можем вмешиваться в этот вопрос, поскольку это правоотношения между компанией и нанимающей стороной», – сказал градоначальник в комментарии «РИА Крым».

Как писали «АН-Крым», в пятницу, 2 марта, в доме №81 по улице Балаклавская в результате падения лифта погибли 38-летняя женщина и ее 6-месячный сын. Следственные органы возбудили уголовное дело. Власти пообещали выплатить семье погибших материальную помощь. Позже стало известно, что в связи со случившимся в крымской столице была начата проверка всех лифтов.