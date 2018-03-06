В соцсетях пародируют шедевры мирового искусства

В социальных сетях набирает обороты флешмоб под названием «Сфоткай типа Рембрандт». Количество участников пародийной акции уже перевалило за 20 000.

Флешмоб развернулся под девизом «Оживим прошлое!». Пародировать можно героев живописных полотен, скульптур, средневековых миниатюр. Пользователи присылают свои снимки. Среди них есть и постановочные, с профессиональным гримом и освещением, и откровенно шутливые, с простыней и шваброй.

Пародийные постановки удивляют как сходством с оригинальными произведениями, так и креативным подходом к оригиналу. Самые выдающиеся снимки публикуются на странице сообщества в соцсети, пишет РИА Новости.