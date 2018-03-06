Озеро Селигер было когда-то древней рекой

Озеро Селигер и ряд других озер в верховьях Волги когда-то были реками. Такие данные были получены в ходе зимней экспедиции Института географии РАН.

Сотрудники Лаборатории эволюционной географии Института Географии РАН привезли из зимней экспедиции в Тверскую область очень интересные данные. Исследования озерных отложений Селигера показали, что это озеро когда-то было древней рекой.

Под шестиметровым слоем осадков ила ученые обнаружили слой залеганий крупнозернистого песка. Это свидетельствует о том, что когда-то здесь проходил достаточно быстрый водный поток. Кроме того, на песчаном ложе ученые нашли две ступени, очень похожие на бывшее русло и пойму реки. Аналогичные ступени сейчас можно увидеть на реках, не регулируемых плотинами, например, река Ахтуба в Волгоградской области.

Общепринятой считается гипотеза, что Селигер – так называемое остаточное озеро, сохранившееся с эпохи конца ледникового периода. Но в таком случае под ним залегал бы не песок, а типичные ледниковые отложения, с характерными крупными камнями.

Теперь исследователи планируют провести радиоуглеродное датирование органических веществ в иловых отложениях и оптико-люминесцентное датирование отложений песка. Это позволит предположить, почему древняя река превратилась в современное озеро, сообщает научно-образовательный портал ТАСС Чердак.