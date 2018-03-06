"Ищи!" - как собаки "видят" вещи, когда нюхают их?

Чтобы собака отыскала что-то (предмет или человека), ей нужно знать, как это пахнет. Но как собака «видит» объект по образцу запаха?

Ученые провели эксперимент, собрав две группы собак. Собаки одной группы прошли специальную полицейскую или спасательную подготовку. Во второй группе находились обычные, неподготовленные собаки. В испытательной комнате прятали любимую игрушку собаки, после чего собаку заводили в комнату, показывали место, где игрушка лежала раньше, и велели искать. Иногда собаки находили искомую игрушку, а иногда – посторонний предмет. В таких случаях удивленные подменой собаки продолжали поиск игрушки.

Обученные и обычные собаки показали в этом эксперименте примерно одинаковые результаты. Это позволило ученым сделать вывод, что у собак присутствует ментальный образ предмета поиска. То есть по образцу запаха собака «представляет» себе предмет, прежде чем приняться за его поиск. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Comparative Psychology, сообщают «Новости. Mail.ru»