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"Ищи!" - как собаки "видят" вещи, когда нюхают их?

6 марта 2018, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

"Ищи!" - как собаки "видят" вещи, когда нюхают их?
Фото: pixabay.com

Чтобы собака отыскала что-то (предмет или человека), ей нужно знать, как это пахнет. Но как собака «видит» объект по образцу запаха?

Ученые провели эксперимент, собрав две группы собак. Собаки одной группы прошли специальную полицейскую или спасательную подготовку. Во второй группе находились обычные, неподготовленные собаки. В испытательной комнате прятали любимую игрушку собаки, после чего собаку заводили в комнату, показывали место, где игрушка лежала раньше, и велели искать. Иногда собаки находили искомую игрушку, а иногда – посторонний предмет. В таких случаях удивленные подменой собаки продолжали поиск игрушки.

Обученные и обычные собаки показали в этом эксперименте примерно одинаковые результаты. Это позволило ученым сделать вывод, что у собак присутствует ментальный образ предмета поиска. То есть по образцу запаха собака «представляет» себе предмет, прежде чем приняться за его поиск. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Comparative Psychology, сообщают «Новости. Mail.ru»

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В Восточной Гуте жители двух деревень подняли сирийские флаги

В знак солидарности с правительством Сирии жители двух поселений в Восточной Гуте подняли государственные флаги Сирии. Их примеру готовы последовать в ряде деревень Восточной Гуты.

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Прошедшая зима была в Москве одной из самых снежных

За 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков. В этом году за календарную зиму в столице выпало 2017,5 миллиметров.

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В Польше принят проект о разжаловании генералов "советского периода"

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Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Пытаясь объехать пробку в Москве, машина выехала на выделенную линию для трамваев, после чего не смогла выбраться из снега. Из-за этого пассажиры трамваев выходили на пути и двигались в сторону автобусных остановок.

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Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Министерство обороны РФ уточнило информацию о пассажирах самолета Ан-26, разбившегося при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. На борту находилось 33 военнослужащих и 6 членов экипажа.

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Фигуристке Медведевой может потребоваться операция

Фигуристке Медведевой может потребоваться операция

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева имеет проблемы со здоровьем. В данный момент она ждет результатов анализов.

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Опубликована запись последних переговоров экипажа АН-148, упавшего в Подмосковье

Опубликована запись последних переговоров экипажа АН-148, упавшего в Подмосковье

В СМИ попала расшифровка последних переговоров экипажа пассажирского самолёта АН-148 "Саратовских авиалиний", который разбился в Подмосковье 11 февраля, и погиб 71 человек.

//В мире

Вдоль линии соприкосновения летают боевые вертолеты Украины, сообщается о взрыве

Вдоль линии соприкосновения летают боевые вертолеты Украины, сообщается о взрыве

Сегодня днем в районе южнее поселка Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был зафиксирован украинский вертолет.

//В мире

Политолог прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ в Британии

Политолог прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ в Британии

Политолог Мартин Макколи, комментируя публикации в западных СМИ об отравлении в Великобритании бывшиего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, заявил, что людям нравятся шпионские страсти.

//В мире

Посольство РФ направило в МИД Австрии ноту протеста

Посольство РФ направило в МИД Австрии ноту протеста

После осквернения памятника советским воинам-освободителям в центре Вены российская дипломатическая миссия направила в МИД Австрии ноту протеста. Постамент памятника был облит черной краской.

//Политика

Разведка Норвегии обвинила ВКС России в отработке ударов по королевству

Разведка Норвегии обвинила ВКС России в отработке ударов по королевству

Норвегия подверглась провокации со стороны российских ВКС. С такими обвинениями выступил глава Военной разведывательной службы страны Мортен Хага Лунде. По его словам, в операции участвовали 9 самолетов РФ.

//Спорт

Симоньян прокомментировала "миллионный" гонорар Моуринью на RT

Симоньян прокомментировала "миллионный" гонорар Моуринью на RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение The Times о том, что знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью получит £1 млн за пять дней работы в команде телеканала RT.

//Шоу-бизнес

СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

СМИ пишут о разводе Ингеборги Дапкунайте

Неожиданная новость появилась об известной актрисе Ингеборге Дапкунайте. Актриса якобы подала в суд заявление на развод с третьим мужем еще в конце прошлого года, и оно уже удовлетворено.

//Шоу-бизнес

О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности певицы Светланы Лободы проговорился артист Николай Басков. Приглашая на днях на сцену Светлану на одном из концертов, Басков объявил: "А сейчас выступит беременная Светлана Лобода".

//Общество

Обучение навыкам первой помощи нужно начинать со школы, считает депутат Госдумы

Обучение навыкам первой помощи нужно начинать со школы, считает депутат Госдумы

Навыки оказания первой помощи пригодятся всем в жизни, их необходимо прививать со школы. И организовать для населения программы повышения медицинской грамотности, считают в Госдуме.

//Происшествия

Генерал-майор погиб в результате крушения Ан-26 в Сирии

Генерал-майор погиб в результате крушения Ан-26 в Сирии

Жертвами крушения транспортника Ан-26 в Сирии стали 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщает Министерство обороны России. Все пассажиры самолета были военнослужащими.

//В мире

Пенсионер, сбитый кортежем Порошенко, признался в нарушении ПДД

Пенсионер, сбитый кортежем Порошенко, признался в нарушении ПДД

Пенсионер, которого сегодня днем в Киеве сбил автомобиль кортежа президента Украины Петра Порошенко, пришел в себя и сообщил, что сам виноват в нарушении правил дорожного движения.

//Криминал

Неразделенная любовь стала причиной мощного взрыва в Донецке

Неразделенная любовь стала причиной мощного взрыва в Донецке

Полицейские Донецка раскрыли причины взрыва автомобиля, прогремевшего в центре города. Виновником трагедии оказался отвергнутый мужчина, взорвавший себя вместе с любимой женщиной.

//Шоу-бизнес

Выражение лица "бывшей жены Бэтмена" разлетелось на мемы

Выражение лица "бывшей жены Бэтмена" разлетелось на мемы

Короткий видеоролик с церемонии вручения премии "Оскар" с участием актрисы Дженнифер Гарнер мгновенно разлетелся на мемы в сети. "Все мы немного Дженнифер Гарнер", - решили пользователи.

//Шоу-бизнес

Денис Мацуев "отшлепал" Бориса Корчевникова веником прямо в эфире

Денис Мацуев "отшлепал" Бориса Корчевникова веником прямо в эфире

Гостем очередного выпуска программы "Судьба человека" стал пианист Денис Мацуев. Он не только рассказал, как пробился из Иркутска на главные мировые сцены, но и похвастался необычным талантом.

//Общество

Задержан участник группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга

Задержан участник группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга

В ходе спецоперации сотрудниками управления ФСБ по Калининградской области задержан участник террористического сообщества, причастного к прошлогоднему теракту в метро Санкт-Петербурга.

//Общество

Доренко констатировал "абсолютное скотство" при проверке паспортов в аэропорту

Доренко констатировал "абсолютное скотство" при проверке паспортов в аэропорту

Журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко рассказал, как ведут себя сотрудники российского пограничного контроля в аэропорту Домодедово, назвав их действия "абсолютным скотством".

//Новости Гнездо.ру

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//Происшествия

Российские туристы задержаны в Стамбуле

Российские туристы задержаны в Стамбуле

Четверо россиян, семейная пара и двое молодых людей, были задержаны в торговом центре Стамбула. Предлогом послужила простая проверка документов. Россияне уже несколько часов находятся в полицейском участке и пропустили свой рейс.

//Общество

Большинство россиян выступает за равноправие в семье

Большинство россиян выступает за равноправие в семье

К таким выводам пришли эксперты ВЦИОМ, проведя опрос общественного мнения среди населения. По его итогам, 82% респондентов заявили, что решения в семье должны приниматься совместно, за главенство мужчины высказались 16% опрошенных.

//В мире

В день своей памяти Анна Ахматова оказалась украинской поэтессой

В день своей памяти Анна Ахматова оказалась украинской поэтессой

"Великую украинскую поэтессу Анну Ахматову (Горенко) сделала русской имперская пропаганда московитов. Она их ненавидела – и поплатилась за это", заявил депутат Верховной Рады Андрей Лозовой.

//Общество

Сергиев Посад спасли от коммунального потопа

Сергиев Посад спасли от коммунального потопа

Сантехники из Сергиево Посада спасли жителей бывшего военного городка от подтопления фундамента, где прорвало трубу горячего водоснабжения, и вода стала подступать к дому.

//Общество

Черный кот сумел спастись от колес автомобиля

Черный кот сумел спастись от колес автомобиля

Один из водителей на Фряновском шоссе Москвы вовремя заметил выпавшего из-под капота какого-то автомобиля черного кота. Видимо от испуга он убежал на другую сторону трассы и исчез в сугробе.

//Спорт

Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка стала официальным послом Москвы на ЧМ-2018

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала послом Москвы на чемпионате мира-2018, многолетняя партнерша Ромашиной Наталья Ищенко ранее также стала послом ЧМ-2018, от Калининграда.

//Общество

Московское метро обновит турникеты

Московское метро обновит турникеты

Московское метро постепенно обновляет турникеты. Современные устройства выполнены из нержавеющей стали и довольно устойчивы к царапинам. Поэтому можно их не ремонтировать более продолжительное время.

//В мире

В Восточной Гуте жители двух деревень подняли сирийские флаги

В Восточной Гуте жители двух деревень подняли сирийские флаги

В знак солидарности с правительством Сирии жители двух поселений в Восточной Гуте подняли государственные флаги Сирии. Их примеру готовы последовать в ряде деревень Восточной Гуты.

//Общество

Прошедшая зима была в Москве одной из самых снежных

Прошедшая зима была в Москве одной из самых снежных

За 140 лет метеонаблюдений самая снежная зима была в Москве в 1965-1966 годах, когда выпало более 249 миллиметров осадков. В этом году за календарную зиму в столице выпало 2017,5 миллиметров.

//Политика

В Польше принят проект о разжаловании генералов "советского периода"

В Польше принят проект о разжаловании генералов "советского периода"

Сейм Польши принял сегодня проект закона о разжаловании генералов, получивших звания во времена Польской Народной Республики. Он предусматривает лишение воинских званий, в том числе, и посмертно.

//Общество

Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Застрявшая машина прерывала движение трамваев в Москве

Пытаясь объехать пробку в Москве, машина выехала на выделенную линию для трамваев, после чего не смогла выбраться из снега. Из-за этого пассажиры трамваев выходили на пути и двигались в сторону автобусных остановок.

//В мире

Украина потеряет прозападную ориентацию, считает разведка США

Украина потеряет прозападную ориентацию, считает разведка США

Национальная разведка США опасается, что ситуация на Украине может привести к народным волнениям, досрочным выборам и изменению прозападной ориентации Киева. Виновата в этом, как обычно, Россия.

//Происшествия

Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Минобороны РФ уточнило информацию о жертвах крушения Ан-26 в Сирии

Министерство обороны РФ уточнило информацию о пассажирах самолета Ан-26, разбившегося при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. На борту находилось 33 военнослужащих и 6 членов экипажа.

//Спорт

Фигуристке Медведевой может потребоваться операция

Фигуристке Медведевой может потребоваться операция

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева имеет проблемы со здоровьем. В данный момент она ждет результатов анализов.

//Общество

Москва стоит в пробках в ожидании "снегопада столетия"

Москва стоит в пробках в ожидании "снегопада столетия"

В промежутке между недавно прошедшим и ожидающимся «снегопадами столетия» Москва стоит в пробках, несмотря на все усилия коммунальных служб, перешедших на круглосуточный режим работы.

//Шоу-бизнес

Жена Караченцова хочет познакомиться с любовницей мужа

Жена Караченцова хочет познакомиться с любовницей мужа

Бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была в длительных отношениях с Николаем Караченцовым. Супруга актера Людмила Поргина ее не знает, но готова пообщаться.

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